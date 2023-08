Erneute Kritik Vorwurf gegen Hammer OB – Nähe zu „Graue Wölfe“-Sympathisant?

In einem anderen Fall vor einigen Wochen hatten Kritiker von einem „Kuscheln“ Herters mit den „Grauen Wölfen“ gesprochen. Als „Graue Wölfe“ werden Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet, die der Verfassungsschutz beobachtet. Bei dem Fall, der nun im Fokus steht, hatte der städtische Personalrat eine Einstellung des Bewerbers E. mit Hinweis auf eine „Ülkücu“-Nähe im Dezember 2021 abgelehnt, wie der WDR berichtete. Die Bewerbung sei zuvor über das OB-Büro an das Personalamt weitergeleitet worden. Das OB-Büro habe dem Personalrat auf dessen Nachfrage mitgeteilt, E. sei dort „nicht direkt näher bekannt“. Laut WDR hieß es aber in einer Mail vom November 2021: „Marc bat darum, gemeinsam nach einem Weg zu schauen, wie wir Herrn E. auf die N.N.-Stelle in 542.3 setzen.“