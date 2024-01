Ungewöhnliche Flugbewegungen Warum ein Flugzeug nachts über Düsseldorf und Neuss kreiste

Es war gegen 2 Uhr in der Nacht, als Alex M. (Name von der Redaktion geändert) aufwachte. „Es war plötzlich ziemlich laut, als ob ein Flugzeug recht tief über die Häuser fliegt“, sagte der Familienvater aus Düsseldorf-Hamm am Morgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Mindestens zwanzig Minuten lang sei das so gegangen, schließlich habe er sein Handy gezückt. „Mit zwei kleinen Kindern ist der nächtliche Schlaf sowieso schon wertvoll, aber dann war ich einfach neugierig“, sagte er. Über die Website „Flightradar“, mit der in Echtzeit die Positionen von Flugzeugen ermittelt werden kann, suchte er nach dem Flug.