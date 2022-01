Kreis Unna und Anwohner klagen : Nachtflugverbot am Dortmunder Flughafen erneut Thema vor Gericht

Um die Flüge am späten Abend am Dortmunder Flughafen gibt es erneut Streit. Foto: dpa/Bernd Thissen

Münster Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen verhandelt erneut im Streit um Flüge am späten Abend am Dortmunder Flughafen. Der Kreis Unna und Anwohner klagen – aus den gleichen Gründen wie vor sechs Jahren schon einmal.

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich nach 2015 erneut mit dem Nachtflugverkehr am Flughafen Dortmund. Am Dienstag und Mittwoch verhandeln die obersten NRW-Verwaltungsrichter zwei Tage lang in einem Hotel. Wegen der Corona-Pandemie und der zahlreichen Verfahrensteilnehmer weicht das Gericht auf größere Räumlichkeiten aus. Im November musste das OVG zwei Verhandlungstage in der Halle Münsterland wegen eines Corona-Falls unter den Verfahrensbeteiligten absagen.