Für ein nachhaltiges Fest : Weihnachtsgeschenke mit Naturmaterialen verpacken

Düsseldorf Nach Weihnachten landen Unmengen Folien und Geschenkpapier im Müll. Zeitgemäß ist das schon lange nicht mehr. Unsere Tipps für schöne Verpackungen, die sich gut recyclen lassen.

Mit Tannen-, Kiefer- und Ilexzweigen, aber auch Eukalyptus oder Chrysanthemen lassen sich Geschenke veredeln. So geht’s: Geschenk in braunes Packpaper packen und mit Paketband verschnüren. Die Zweige dann unter dem Band durchstecken. Größere Zweige liegen am besten unten und kleinere darüber. Der Beschenkte kann die Zweige später in eine Vase stecken.