Klebrige Flecken auf Oberflächen Nachbarschaft von Dürener Firma soll kein Garten-Obst essen

Bei der Firma in Düren-Merken war nach Angaben der Bezirksregierung am 25. Juli ungeplant sogenanntes Alkydharz auf Basis von Sojaöl freigesetzt worden. Dabei handle es sich nicht um einen Gefahrstoff, so die Behörde. Zunächst sei auch angenommen worden, dass sich der Austritt nur „lokal“ auf das Betriebsgelände beschränkt habe. Im Laufe der Woche hätten Anwohner dann aber von klebrigen Flecken auf Oberflächen berichtet. Das LANUV habe dann am Freitag Proben genommen.