Auto gerammt, dann geflüchtet Mutmaßlicher Unfallfahrer meldet sich nach Kollision auf A57

Vor einer Woche hat sich Michael Hahnke dazu entschlossen, ein Unfallvideo von der A57 in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen – und nun hat sich der mutmaßliche Unfallverursacher gemeldet. „Er hat mich angeschrieben und gesagt, seine Bremsen und sein Lenkrad hätten damals versagt, er wolle jetzt nicht als Rowdy dargestellt werden“, erzählt Hahnke, der mit seiner Familie in Nettetal lebt. Hahnke und sein Sohn waren bei dem Unfall am 27. Mai schwer verletzt worden, ihr Peugeot war schrottreif. Das Video der Verkehrsleitstelle Leverkusen zeigt, wie sich ein Kia Sorento dem Peugeot bei Köln-Bickendorf nähert, den Wagen rammt, der daraufhin ins Schleudern gerät und gegen die Begrenzungsmauer prallt. Der Kia-Fahrer fuhr damals weiter, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Eine Frau hielt an und leistete Erste Hilfe.