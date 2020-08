Kostenpflichtiger Inhalt: Nach tödlichem Unfall auf der A3 : So geht die Polizei in NRW mit Geisterfahrern um

Werde über das Radio auf einen Falschfahrer hingewiesen, solle man sofort die Geschwindigkeit verringern, sich rechts halten und bei Möglichkeit die Autobahn verlassen, empfiehlt die Polizei Köln. Foto: Shutter/Heiko Barth

Köln Polizisten haben es auf der Autobahn immer wieder mit Menschen zu tun, die absichtlich oder unabsichtlich in den Gegenverkehr fahren. Im Umgang mit Geisterfahrern kommt es auf Sekunden an. Sonst drohen Tragödien wie am Samstagabend.