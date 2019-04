Zwangsgelder drohen : Nach Tumulten - Verbote gegen Anführer für Bocholter City

Bochholt Nach Tumulten mit bis zu 300 Personen, bei denen Polizisten bedroht und beleidigt wurden, hat die Polizei gegen sechs mutmaßliche Anführer ein Betretungsverbot für die Bocholter Innenstadt verhängt.

Die Polizei ordnete für die 17 bis 35 Jahre alten Männer sogenannte Bereichsbetretungsverbote nach dem Polizeigesetz NRW an. Die dreimonatigen Verbote gelten nach Polizeiangaben zwischen 18 und 6 Uhr. Die Polizei werde die Einhaltung konsequent überwachen, kündigte sie in einer Mitteilung an. Bei einem Verstoß würden Zwangsgelder und Ingewahrsamnahmen fällig.