Tat in Bad Oeynhausen Nach tödlicher Attacke – bisher kein Hinweis auf weitere Verdächtige

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Anderthalb Wochen nach dem tödlichen Angriff auf einen jungen Mann in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen-Lippe gehen die Ermittlungen gegen einen 18-Jährigen weiter. Der Tatverdächtige, der wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft sitzt, schweigt nach wie vor zu den Vorwürfen, wie ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Es werde auch umfassend geprüft, in wessen Begleitung der Beschuldigte in der Tatnacht genau gewesen sei und „was Einzelne womöglich getan haben könnten“.