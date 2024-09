Einsatz in Bonn Nach tödlichen Polizeischüssen – war die Schussabgabe rechtens?

Es ist der dritte durch Polizeischüsse getötete Mann in Nordrhein-Westfalen in kurzer Folge. Am Dienstag vergangener Woche erschossen Polizisten in Moers am Niederrhein einen mutmaßlich psychisch kranken Mann, der mit einem Messer auf sie zugelaufen sein soll. Am Tag darauf fielen in Recklinghausen wieder tödliche Schüsse in einem Polizeieinsatz: Der Getötete soll zuvor in einem Mehrfamilienhaus randaliert haben - er habe ein Messer dabeigehabt und die Polizisten seien in einer Bedrohungssituation gewesen, hieß es nach ersten Erkenntnissen.