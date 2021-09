Nach Terroralarm in Hagen : 16-jähriger Verdächtiger beantragt Haftprüfung

Armin Laschet (r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Herbert Reul (beide CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, haben nach einem Besuch des Landeskriminalamts in Düsseldorf den Ermittlern im Fall um den mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen gedankt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf/Hagen Der junge Syrer, der einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant haben soll, sitzt noch in Untersuchungshaft. In den nächsten zwei Wochen soll entschieden werden, ob das so bleibt.

Nach dem Terroralarm in Hagen geht die Ermittlungsarbeit weiter. Noch sichten die Sicherheitsbehörden Speichermedien, die sie in der Wohnung des 16-jährigen Tatverdächtigen beschlagnahmt haben. Sein Verteidiger hat bereits am vergangenen Freitag die Haftprüfung beantragt, bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Innerhalb der nächsten zwei Wochen kann der Verteidiger bei einem Termin vor dem Haftrichter begründen, warum der junge Syrer nicht in Untersuchungshaft bleiben soll. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Innenminister Herbert Reul (CDU) lobten bei einem Pressestatement zu dem Fall am Dienstag die Arbeit der Sicherheitsbehörden. „Es war richtig und gut, nach den ganz konkreten Hinweisen am Mittwoch zuzugreifen und zu handeln“, sagte Reul.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Polizei die Straße vor der Synagoge in Hagen gesperrt und mit einem Großaufgebot das Gotteshaus bewacht. Ein Hinweis von einem ausländischen Staatsdienst soll die deutschen Behörden alarmiert haben – Tatzeit, Ort und Täter seien dabei konkret benannt worden, sagte Reul vergangene Woche. Daraufhin hat die Polizei den 16-Jährigen festgenommen. Er soll sich mit einem Terroristen des sogenannten Islamischen Staates über den Bau einer Bombe ausgetauscht haben. Das hatte der Jugendliche zugegeben, aber gleichzeitig bestritten, einen Anschlag geplant zu haben. Bei den Durchsuchungen in der Wohnung und der Synagoge hatten die Ermittler keinen Sprengstoff oder Waffen gefunden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, die für den Fall zuständig ist, gibt derzeit keine Details über die Ermittlungen preis. „Wir werden uns dabei sehr zurückhaltend verhalten“, sagte ein Sprecher. Das sei zum einen mit Blick auf den Staatsschutz als Gegenstand des Verfahrens nötig und auch wegen des jungen Alters des Beschuldigten.