Schüler war nach Streit mit Eltern abgehauen : Polizei-Hubschrauber findet Teenager im Baum

Aachen Weil er sich mit seinen Eltern gestritten hatte, ist ein Schüler aus Aachen in der Nacht zu Donnerstag von zu Hause abgehauen. Die Polizei suchte ihn mit Spürhunden und einem Hubschrauber. Sie fand den Ausreißer schließlich in einem Baum.

„Gegen 22:30 Uhr wollte der Teenager keine weiteren Diskussionen mehr mit seinen Eltern führen und verließ, mit viel Wut im Bauch, das elterliche Haus. In seiner Empörung über die ihm vermeintlich widerfahrenen Ungerechtigkeiten ließ er, neben verdutzten Eltern, allerdings auch seine Jacke zurück“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Jugendliche saß in der Kälte in der Baumkrone. Die Hubschrauberpiloten entdecken den 13-Jährigen rund 200 Meter entfernt von seinem Zuhause in etwa zwei bis drei Metern Höhe in einem Laubbaum.