35-stündiger Streik beendet Deutsche Bahn will am Samstag in NRW wieder nach Plan fahren

Die Züge der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen soll ab Samstag wieder nach Fahrplan verkehren. Nach dem Ende des Lokführerstreiks am Freitagmittag werde das Angebot im Regional- und S-Bahnverkehr bis Tagesende schrittweise ausgeweitet, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. Im Fernverkehr gebe es auch Freitag ein Grundangebot. Dort komme es bis Tagesende noch zu massiven Beeinträchtigungen. Alle Fahrgäste sollen sich im Internet unter bahn.de und zuginfo.nrw über den aktuellen Zugplan informieren. Im Fernverkehr empfahl die Bahn Reisenden die Reservierung eines Sitzplatzes. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte ihren 35-stündigen Streik im Personenverkehr am Freitagmittag beendet.