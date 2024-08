Überschwemmungen und gesperrte Straßen Nach Starkregen und Gewittern – so wird das Wetter in NRW

Auch in Leichlingen kam es zu Schreckmomenten: In Facebook-Gruppen war der Starkregen am Donnerstagnachmittag Top-Thema. Videos machten die Runde vom wieder über die Ufer getretenen Weltersbach und von einer Überschwemmung der Neukirchener Straße in Höhe des Lidl-Discounters. Autos fuhren durch schlammige Wassermassen, die Kanalisation schaffte den Wasserabtransport ganz offensichtlich nicht sofort.