Nach Probealarm : App NINA funktioniert bei vielen nicht - Warnmeldung kam verspätet

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-APP «NINA». Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn/Leverkusen Beim ersten bundesweiten Probealarm am Donnerstag ist die Warn-App NINA bei vielen Nutzern zunächst still geblieben. Erst mit Verzögerung kam die Warnmeldung. In Leverkusen drückte NRW-Innenminister Herbert Reul den Knopf - auch dort kam der Signalton nicht überall an.

Mit einem bundesweiten Probealarm haben die Behörden in Deutschland am Donnerstag den Ernstfall getestet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte dazu am Vormittag eine amtliche Meldung zu dem Probealarm. Diese wurde etwa eine halbe Stunde später verbreitet, als es zunächst angekündigt worden war. Etwa zehn Minuten später folgte die Mitteilung für die Probeentwarnung.

In Leverkusen drückte sogar NRW-Innenminister Herbert Reul persönlich auf den Knopf. Doch die Sirenen waren auch dort nicht überall zu hören - es gibt nämlich nur neun. Es seien aber noch vier weitere Sirenen-Standorte in Planung. Und: Im Ernstfall würden zusätzlich Lautsprecherwagen durch die Stadtteile geschickt.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat Probleme bei der Verbreitung des Probealarms am Warntag eingeräumt. Die bundesweite Meldung habe wegen der „nicht vorgesehenen zeitgleichen Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen“ nur verspätet zugestellt werden können, teilte das BBK am Donnerstagmittag auf Twitter mit. Denn das im Vorfeld besprochene Auslösekonzept habe „eine reine Auslösung durch den Bund“ und nicht durch Länder und Kommunen vorgesehen.Dies liefere „wichtige Erkenntnisse für den Ausbau“ des Meldesystems, erklärte das BBK.

Unter anderem sollte die Probewarnung über Radio und Fernsehen sowie auf Warnapps wie der Anwendung Nina verbreitet werden. Bei mehreren Fernsehsendern etwa war zwischenzeitlich die Probewarnung als Text eingeblendet. Die Warnapp Nina schickte zeitgleich zu der offiziellen Warnung und Entwarnung des Bundesamts jeweils eine Mitteilung.

Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, wollte am Mittag eine erste Reaktion auf den 20-minütigen Probealarm abgeben.

Erstmals seit der Wiedervereinigung war um 11.00 Uhr der bundesweite Probealarm ausgelöst worden. Der sogenannte Warntag dient als Vorbereitung auf Gefahrenlagen wie schwere Unwetter, Überschwemmungen, Chemieunfälle oder auch Terroranschläge.

