Nach Schnee und Frost Es wird wieder deutlich wärmer in NRW – und stürmisch

Im Skigebiet Olpe-Fahlenscheid auf etwa 600 Metern Höhe bildete sich einem dpa-Reporter zufolge eine lange Schlange am Skiverleih. Trotz der Ansage, dass die Skier und Snowboards nicht für alle reichen würden, blieben die allermeisten in der Warteschlange, die stetig wuchs. Auch an den zwei Schleppliften mussten die Menschen etwas warten, um auf ihren Brettern die Pisten runterfahren zu können. Bei blauem Himmel lag die Temperatur am späten Vormittag bei eisigen minus 7 Grad.