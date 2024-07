Hintergründe weiter unklar Nach Säureangriff in Bochum – zweiter Verdächtiger in U-Haft

Einen Monat nach einem Säureangriff auf einen 30-Jährigen in einem Bochumer Café hat die Polizei einen mutmaßlich weiteren Tatbeteiligten festgenommen. Spezialkräfte haben laut Mitteilung der Polizei am Dienstag in Lünen einen 36-Jährigen in einer Wohnung in Lünen angetroffen. Der Deutsche steht in Verdacht, den Hauptverdächtigen zum Tatort nach Bochum gefahren zu haben. Wegen Beihilfe zu einem versuchten Tötungsdelikt kam er nun ebenfalls in Untersuchungshaft.