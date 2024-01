Nach Rauswurf Dozentin Aslan lehrt doch nicht an Polizei-Hochschule NRW

Obwohl ihr Rauswurf an der Polizei-Hochschule NRW durch das Land rechtswidrig war, tritt Bahar Aslan ihren Lehrauftrag als Dozentin für das kommende Semester nun doch nicht an. Das bestätigte ihr Anwalt Patrick Heinemann am Freitag auf dpa-Anfrage. Seine Mandantin sei hauptberuflich Lehrerin und im Beamtenstatus tätig. Ihre Schulleitung habe Bahar Aslan mitgeteilt, dass sie den Lehrauftrag an der Hochschule nicht antreten könne, da Lehrermangel an der Schule bestehe. Man habe ihr dargelegt, dass sie bereits in die schulische Planung einbezogen sei, diese nicht umgestellt werden könne und eine Nebentätigkeit Aslans als Dozentin mit der Schulplanung kollidieren würde.