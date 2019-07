Nach Räumung von Rheinbad : Düsseldorf will Freibad-Chaos aufarbeiten

Das Rheinbad in Düsseldorf musste am Samstag nach Tumulten geräumt werden. Hunderte Jugendliche hatten einen Familienvater bedrängt. Die Polizei hatte anfangs Mühe, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach den beiden Räumungen des Rheinbads am Wochenende läuft die Ursachensuche. Der Düsseldorfer Stadtdirektor will klären, ob die Bäder richtig mit aggressiven Jugendlichen umgehen. Mehr Sicherheitspersonal ist nicht geplant.

Im Düsseldorfer Rathaus soll es bald einen Sicherheitsgipfeln zu Schwimmbädern geben. Dazu will der Düsseldorfer Stadtdirektor Burkhard Hintzsche Vertreter von Bädergesellschaft, Polizei und der städtischen Ämter für Ordnung, Integration und Jugend einladen. Thema des Gipfels soll sein, wie es zu den beiden Räumungen des Rheinbads am Wochenende kommen konnte – und wie sich solche Notlagen in Zukunft verhindern lassen. „Ich möchte schnelle Handlungsempfehlungen“, sagt Hintzsche, der in der Landeshauptstadt für die Bereiche Bäder sowie Soziales und Jugend zuständig ist. Die aggressiv auftretenden Jugendlichen müssten klar erkennen, wo Grenzen sind, auch durch Hausverbote. „Es geht auch um die Frage, was wir uns als Gesellschaft gefallen lassen.“

Das Freibad war am Sonntag von einem Großaufgebot der Polizei geräumt worden, nachdem sich ein Konflikt zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und einem Familienvater zugespitzt hatte. Von ihrer Sprache und ihrem Aussehen her seien viele der beteiligten Jugendlichen nordafrikanischer oder arabischer Herkunft gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es seien allerdings nur von zwei Männern die Personalien aufgenommen worden – wegen Beamtenbeleidigung. Bei ihnen habe es sich um Iraner gehandelt. Am Ende waren Hunderte Jugendliche zu dem Streit dazugekommen und bepöbelten auch die Polizisten. Am Sonntag spitzte sich die Lage zu, nachdem Badmitarbeiter fünf Störenfriede mit einem Hausverbot weggeschickt hatten. Die Polizei entschied sich erneut zur Räumung, als sich etliche Jugendliche gegen die Polizei zusammenschlossen.

Info Nordrhein-Westfalen kühlt ab Aussicht In der ersten Juli-Woche kommt Abkühlung nach NRW. Nach den hohen Temperaturen hat nun eine Kaltfront das Bundesland erreicht, so der Deutsche Wetterdienst. Dienstag Heute bleibt es bewölkt und trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

Ein Handyvideo eines Besuchers zeigt, dass die Mitarbeiter am Samstag kurzzeitig völlig die Kontrolle über das Bad verloren hatten: Während die Polizei den Familienvater hinausbegleitete, brachten sich die Bademeister nach Angaben des Betriebsleiters in Sicherheit. Dies sei mit der Polizei abgesprochen gewesen. Dutzende Jugendliche sprangen in dieser Zeit unter dem Johlen der Menge in engem Abstand gleichzeitig von den beiden Sprungtürmen, am Beckenrand drängten sich die Zuschauer. Kurz danach griffen die Beamten offenbar durch.

Der Leiter der Bädergesellschaft, Roland Kettler, weist Vorwürfe zurück, dass das Bad überfüllt gewesen sei. Er verweist darauf, dass am Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche sogar noch deutlich mehr Besucher gezählt worden waren als am Wochenende – ohne besondere Vorkommnisse. Das Rheinbad habe die nötige Kapazität. Und auch, dass zwei der vier städtischen Freibäder für eine Sanierung geschlossen sind, habe keine gravierenden Auswirkungen, da viele Besucher etwa nach Hilden auswichen.

Die Bädergesellschaft verzichtet bislang auf einen Sicherheitsdienst. Kettler sieht dafür auch jetzt keinen Anlass. In der Regel laufe der Betrieb ruhig. Gegen Besucher, die sich respektlos gegenüber dem Personal verhalten, sei die Bädergesellschaft alleine machtlos, auch einzelne Security-Kräfte könnten eher als Provokation wirken. „Die Bäder sind ein Spiegelbild der Gesellschaft“, sagt Kettler. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass die Bademeister frühzeitig die Polizei alarmieren.

Stadtdirektor Hintzsche will klären, ob die Gruppen schon vorher in Erscheinung getreten sind und ob sie den Ämtern oder der Polizei bekannt sind. „Es muss alles auf den Tisch“, sagt er. Eine mögliche Konsequenz sei, dass auffällige Jugendliche vorbeugend angesprochen werden, um zu verdeutlichen, dass ihr Verhalten nicht geduldet wird. Auch die Pädagogen des Jugendamts und des Amts für Integration sollen ihre Einschätzung abgeben.