Beschuldigter aus dem Bonner Fall „Niklas“ : 23-Jähriger nach Schlägerei wegen versuchten Totschlags angeklagt

Bonn Im Prozess um den Prügeltod des Schülers Niklas in Bonn war der Hauptangeklagte freigesprochen worden - jetzt ist derselbe Mann in einem anderen Fall wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, im Februar bei einer Schlägerei einem wehrlos am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf getreten und ihn schwer verletzt zu haben, wie das Bonner Landgericht am Freitag mitteilte. Er habe den Tod des Opfers „billigend in Kauf genommen“. Der 23-Jährige wurde kurz nach der Tat in Bonn festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.