Nach Predigt-Eklat in Münster : Gemeinde kommt zu Diskussionsrunde um Missbrauch und Vergebung zusammen

Die Kirche Heilig Geist in Münster (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Münster Der Eklat um eine Predigt des emeritierten Pfarrers Ulrich Zurkuhlen in Münster über Missbrauch und Vergebung hatte für Empörung gesorgt. Nun soll eine Diskussionsveranstaltung am heutigen Montagabend die Wogen glätten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Vorfeld sagte der leitende Pfarrer der Gemeinde, Stefan Rau, am Montag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), Vergebung sei eine der wichtigsten Kategorien des christlichen Glaubens. Allerdings habe sich die Kontroverse in der Gemeinde an der Frage entzündet, wer ein Recht auf und wer eine Pflicht zur Vergebung habe: "Ich bin an genau dieser Stelle anders als Pfarrer Zurkuhlen der Meinung, dass man von einem Opfer niemals Vergebung verlangen kann." Diese sei immer ein Geschenk. Kein Mensch habe ein Recht auf Vergebung oder könne sie von Gott verlangen.

Vergeben meine eben nicht vergessen, vertuschen und so tun, als sei nichts gewesen, sagte Rau weiter. "Als Mitglied dieser Kirche, die so oft und so lange Täter geschützt und Opfern misstraut hat, schulden wir jetzt an erster Stelle und unbedingt jedem einzelnen Missbrauchsopfer Respekt, Empathie, Solidarität und vor allem Gerechtigkeit." Erst dann könne man über ein sogenanntes irritiertes Umfeld nachdenken, etwa über diejenigen, die dem Täter vielleicht persönlich verbunden gewesen seien und ihn als positiv erlebt hätten.

Pfarrer Zurkuhlen hatte in seiner Predigt am vorletzten Wochenende dafür geworben, einander vergeben zu können, und die Äußerung ausdrücklich auch auf Priester bezogen, die Minderjährige sexuell missbraucht haben. Gottesdienstbesucher berichteten, der Pfarrer habe über einen befreundeten Priester berichtet, der als Täter beschuldigt wird. Es müsse an der Zeit sein, ihm zu vergeben. Daraufhin hatten etwa 70 Teilnehmer den Gottesdienst unter Protest verlassen.

Lesen Sie auch Gläubige verlassen Gottesdienst in Münster : Predigt über Missbrauch und Vergebung sorgt für Empörung

Zurkuhlen selbst hatte seine Predigt gegenüber dem Münsteraner katholischen Internetportal "kirche-und-leben.de" verteidigt. Niemand sei nur abgründig böse: "Oft verbinden sich Güte und Schuld miteinander oder stehen ohne Berührung nebeneinander." Auf seiner Homepage äußerte er am Montag, er habe in der Predigt gesagt, dass er "an der Zeit fände, dass unsere kirchlichen Hierarchen doch auch den Missbrauchs-Tätern irgendwann vergeben würden".

An der Veranstaltung an diesem Montagabend in der Heilig-Geist-Kirche nimmt den Angaben zufolge Zurkuhlen auf Wunsch Raus nicht teil. Auch das Bistum wolle keinen Vertreter zu der Aussprache der Gemeinde schicken, hieß es. Rau hatte bei "kirche-und-leben.de" den Predigtinhalt als "mehr als unbedacht" bezeichnet. Münsters Bischof Felix Genn hatte Zurkuhlen aufgefordert, vorerst nicht mehr zu predigen.

(felt/kna)