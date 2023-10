Debatte nach Übergriffen Politik will Kita-Kräfte beim Kinderschutz besser schulen

Bei der Aufarbeitung der mutmaßlichen sexuellen Übergriffe in einer Kita im Ruhrgebiet geht es unter anderem auch um die Frage, inwieweit Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Ausbildung überhaupt auf solche Fälle vorbereitet werden. Die Diplom-Pädagogin Ulli Freund hatte gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass die meisten Erzieher in Deutschland ihre Ausbildung absolvieren, ohne mit dem Thema überhaupt in Kontakt gekommen zu sein. „Ich würde sagen, dass von den jüngeren Erziehern nur etwa zehn Prozent von dem Thema während der Ausbildung etwas gehört haben, die älteren nie“, sagte Freund. In dem betreffenden Fall behaupten mehrere Eltern, dass insgesamt 15 Kindern in der Kita sexualisierte Gewalt durch andere Kinder widerfahren ist.