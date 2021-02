Nach Missbrauchsvorwürfen : Weißer Ring ruft Außenstellen-Leiter in NRW ab

Weißer Ring ruft Außenstellen-Leiter in NRW ab

Mainz/Dortmund Dem Außenstellenleiter werden sexuelle Handlungen an einem Kriminalitätsopfer vorgeworfen. Hinweise darauf kamen von einer Opferanwältin. Bereits Anfang 2019 war der Mann vorübergehend suspendiert worden.

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs den Leiter einer Außenstelle in Nordrhein-Westfalen abberufen. Der Verein habe gegen den ehrenamtlichen Mitarbeiter zudem Strafanzeige wegen des Verdachts von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erstattet, teilte die Opferschutzorganisation am Montag in Mainz mit. Hintergrund seien Hinweise einer Opferanwältin und einer Beratungsstelle auf ein mutmaßliches schweres Fehlverhalten des Mitarbeiters.