Forderung nach Messertrageverbot in NRW „Es gibt keinen vernünftigen Grund, als Privatperson ein Messer mit sich zu führen“

„Die Bilder aus Mannheim machen fassungslos. Spätestens jetzt muss auch der Letzte kapieren, dass wir Messerkriminalität ernst nehmen müssen“, so Reul. „Messer sind leicht zugänglich und können in Sekunden zu tödlichen Waffen werden. Ob es wie in Mannheim darum geht, Andersdenkende zu attackieren oder bei einer Kneipenschlägerei Klingen zu zücken – wir müssen entschieden dagegen vorgehen“, so der Landesinnenminister. „Wir brauchen verstärkte Maßnahmen zur Kontrolle des Besitzes und Tragens von Messern, schärfere Strafen für deren missbräuchliche Verwendung und intensive Aufklärungskampagnen über die Gefahren. So etwas wie in Mannheim darf sich nicht wiederholen“, betonte Reul.