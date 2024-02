Messerangriff in Wuppertal „Metalldetektoren am Schuleingang wären eine Maßnahme“

Nach der Messerattacke mit mehreren verletzten Schülern an einem Wuppertaler Gymnasium hat sich der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in NRW für strengere Messer-Kontrollen im Umfeld von Schulen ausgesprochen. „Der Vorfall zeigt, wie leicht es ist, Waffen in die Schulen mitzubringen – und was dann passieren kann. Metalldetektoren zur Kontrolle am Eingang von Schulen wären eine Maßnahme, um zu verhindern, dass Waffen hineingelangen können“, sagte Erich Rettinghaus unserer Redaktion. „Schulen müssen sicher sein. Alle Beteiligten müssen jetzt schnell gemeinsam Lösungen erarbeiten, damit Kinder und Jugendliche nicht mehr solchen Gefahren wie jetzt in Wuppertal ausgesetzt sind“, betonte er.