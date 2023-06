Zwei Männer angegriffen Nach Messerangriff in Emsdetten – Tatverdächtiger festgenommen

Der Mann wurde am Freitag festgenommen, er gilt als dringend verdächtig, in der Nacht zu vergangenem Montag zwei Männer niedergestochen zu haben. Zunächst habe er einen 22-Jährigen mit einem Stich in den Rücken schwer verletzt. Danach habe er einem 28-Jährigen mit dem Messer in die Herzgegend gestochen und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Das Opfer konnte mit Hilfe einer Notoperation gerettet werden, hieß es.