Nach IT-Störung Normaler Betrieb an Flughäfen in NRW – vereinzelt noch Ausfälle

Der Airport in Düsseldorf teilte mit, die Systeme liefen stabil. Vereinzelt seien noch Beeinträchtigungen bei Eurowings aufgrund der zurückliegenden Störung spürbar. Am Samstag hätten in Düsseldorf rund 20 Starts und Landungen durch Eurowings annulliert werden müssen, hieß es. Am Sonntag verzeichnet der Flughafen jeweils noch 14 gestrichenen An- und Abflüge am frühen Nachmittag.