Nach Hochzeitskorso auf der A43 : Polizei durchsucht 16 Wohnungen in NRW und stellt Handys sicher

Polizei durchsucht 16 Wohnungen in NRW und stellt Handys sicher

Münster Nachdem ein Hochzeitskorso im vergangenen Sommer eine ganze Autobahn im Münsterland blockiert hatte, hat die Polizei nun mehrere Wohnungen in NRW durchsucht. Insgesamt neun Smartphones wurden sichergestellt.

Nach dem Hochzeitskorso, bei dem zehn Autos am 3. Juli 2020 die Fahrbahn der Umgehungsstraße und der Autobahn 43 in Höhe Senden blockiert hatten, hat die Polizei am vergangenen Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht. Die Beamten ermitteln insgesamt gegen zehn Tatverdächtige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr. Mehrere Zeugen sollen die mutmaßlichen Straftaten gefilmt haben.