Nach Vorwürfen ungenauer Vorhersagen : Wetterdienst und Land NRW wollen Wetter-Prognosen verbessern

Düsseldorf Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe hatte das NRW-Umweltministerium die Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts als zu ungenau kritisiert. Um Menschen in Zukunft besser warnen zu können, wollen die Behörden nun stärker zusammenarbeiten.

Nach einem Vorwurf des NRW-Umweltministeriums an den Deutschen Wetterdienst (DWD), zu ungenau vor dem verheerenden Hochwasser in NRW gewarnt zu haben, wollen die Behörden stärker zusammenarbeiten. Mit dem Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) sollen künftig Prognose-Tools für Starkregen und Hochwasser verbessert werden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch: „Rückblickend war es sowohl meteorologisch als auch hydrologisch ein außergewöhnliches Ereignis, das es in dieser Form in Nordrhein-Westfalen so noch nicht gegeben hat“.