Nach Hochwasser und Pandemie : Interesse an Ehrenamt in NRW stark gestiegen

Anna Jaschusch engagiert sich beim DRK in der Sprachförderung und macht zusätzlich eine Ausbildung als Sanitäterin. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Immer mehr Menschen wollen in NRW ehrenamtlich tätig werden. Die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute ist so hoch wie nie. Auch DRK und THW verzeichnen ein gestiegenes Interesse.

Das Hochwasser hat Anna Jaschusch das letzte Stück Motivation gegeben, das ihr noch fehlte. Die 21-Jährige wusste schon länger, dass sie zum Deutschen Roten Kreuz will. Zwischen dem Studium und ihrem ehrenamtlichen Engagement für Flüchtlinge fand sie aber kaum Zeit dafür. Dann traten Mitte Juli Flüsse wie die Ahr über ihre Ufer, überschwemmten Häuser und töteten Menschen. Jaschusch meldete sich beim DRK in Düsseldorf an, seit September macht sie dort eine Ausbildung im Sanitäts- und Betreuungsdienst. „Ich habe lange darüber nachgedacht, jetzt gehe ich das endlich an“, sagt Jaschusch. Seit Beginn der Corona-Pandemie ging es vielen so wie ihr; es melden sich in NRW immer mehr Menschen für ein Ehrenamt an, nicht nur beim DRK.

So hat die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in NRW im Jahr 2020 erstmals die Marke von 90.000 überschritten — rund 1500 mehr als 2019. Das geht aus dem aktuellen Gefahrenabwehrbericht des NRW-Innenministeriums hervor. Dabei konnte die Feuerwehr wegen der Pandemie nicht so gut neue Mitglieder werben und Menschen in der Öffentlichkeit ansprechen wie sonst. „Die Leute sind aber bereit, sich zu engagieren“, sagt Matthias Gebler, Sprecher des Innenministeriums für das Thema Feuerwehr. Das ziehe sich durch alle Hilfsorganisationen.

Eine Rolle spielt demnach auch die persönliche Betroffenheit. Wer etwa schon einmal im Ahrtal war und die Zerstörung nach dem Hochwasser sieht, will helfen. „Nach diesem Ereignis gab es auf jeden Fall eine erhöhte Nachfrage bei der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt Gebler. Aber auch die Pandemie habe einen ähnlichen Effekt gehabt. „Man sah im Fernsehen oft die gebeutelten Pfleger, Krankenschwester, Sanitäter – das nimmt einen emotional mit.“ Viele hätten gemerkt, wie wichtig Malteser, DRK und andere Organisationen gerade in der Pandemie seien.

Auch das Technische Hilfswerk meldet ein gestiegenes Interesse. 19.092 Einsatzkräfte zählte das THW in NRW dieses Jahr, 2020 waren es noch rund 1000 weniger. 2021 sind darüber hinaus fast doppelt so viele Helfer ins THW eingetreten. 1700 neue Mitglieder zählte die Organisation bis Ende Oktober, im gesamten vergangenen Jahr waren es rund 900. Das liege zum einen an den Einsätzen während des Hochwassers aber auch an einer neuen Marketingkampagne, heißt es beim THW. Unter dem Motto „Deine Zeit ist jetzt“ hat das THW unter jetzt.thw.de eine Plattform ins Leben gerufen, die Interessierte an die einzelnen Ortsverbände vermittelt.

Nicht so eindeutig sind die Zahlen beim DRK. Zwar sei das Interesse an einem Engagement teils stark gestiegen, sagt Andreas Brockmann, Sprecher des DRK-Landesverbands Nordrhein. Die Zahl der aktiven Mitglieder liege aber seit einigen Jahren mit leichten Schwankungen bei etwa 15.000 Menschen. „Viele Menschen melden sich bei uns, die helfen wollen“, sagt Brockmann. Aber das heißt eben nicht automatisch, dass sie Mitglieder werden. Zwar hätten sich etwa beim DRK in Bonn im Nachgang der Hochwasserkatastrophe 1800 Menschen zum Anpacken gemeldet – nachhaltig sei das Engagement aber nur in wenigen Fällen gewesen, sagt Brockmann.

„Bei den meisten ist der Drang zu helfen tatsächlich an die aktuell vorherrschende Lage geknüpft“, sagt der DRK-Sprecher. Aber langfristiges Engagement im Katastrophenschutz bedeute auch eine Weiterbildung, die Teilnahme an Dienstabenden, der Verzicht auf Freizeit. „Das sind Hürden, die viele Menschen dann doch nicht nehmen wollen.“

Auch Matthias Gebler vom Innenministerium sieht einen ähnlichen Trend bei der Feuerwehr. Es gebe Menschen, die sich punktuell engagieren wollen und solche, die sich fest und dauerhaft einer Organisation anschließen. „Früher sind die Leute mit einem konkreten Vorsatz gekommen und haben gesagt: Ich will zum THW oder zur Feuerwehr. Sie sind dann Jahre geblieben“, sagt Gebler. Ob die aktuell vielen Interessenten auch bleiben, sei jedoch schwierig zu beurteilen.