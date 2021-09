Nach Flutkatastrophe : Bereits 2.500 THW-Bewerbungen in NRW

Essen Nach der Flutkatastrophe denken offenbar viele Menschen über ein Ehrenamt beim THW nach. Die meisten Bewerbungen verzeichnet der Regionalverband Köln. Für Interessierte folgt zunächst ein Kennenlerngespräch.

Das Technische Hilfswerk (THW) in Nordrhein-Westfalen verzeichnet seit der Flutkatastrophe ein gestiegenes Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit. So hätten sich seit dem 14. Juli rund 2.500 Menschen beworben, darunter 308 bei Ortsverbänden im Ruhrgebiet, teilte die Hilfsorganisation der in Essen erscheinenden „Westdeutschen Allgemeine Zeitung“ (WAZ, Dienstag) mit. Seit Januar seien landesweit 1.284 Menschen dem THW beigetreten, in der Vergangenheit seien es 1.200 bis 1.500 Neueintritte im Laufe eines gesamten Jahres gewesen.