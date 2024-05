„Du solltest Dich als Verein erklären“ Nach Fan-Bannern – Polizeigewerkschaft fordert Reaktion von Schalke

Die Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen hat nach Bannern von Fans des FC Schalke 04 gegen die Polizei eine Reaktion des Vereins gefordert. „Wir als GdP NRW finden: Du solltest Dich als Verein erklären. Unser Landesvorstand wird auf Dich zukommen“, heißt es in einem am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Gewerkschaft veröffentlichten Beitrag. Konkret werden Transparente im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am 27. April kritisiert, „die unsere Kolleginnen und Kollegen in übler Gossensprache verunglimpfen. Rechtsstaatliches Handeln wird in Abrede gestellt, dafür werden Gewalttätigkeit und Dummheit unterstellt“.