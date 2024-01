Nach Explosion in Eschweiler Vater und Sohn müssen lebenslang hinter Gittern

Nach einer schweren Explosion in einem Modegeschäft in Eschweiler hat das Landgericht Aachen die beiden Betreiber zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Der Vater und sein 22 Jahre alter Sohn wurden am Dienstag unter anderem des versuchten Mordes in neun Fällen für schuldig befunden. Sie hätten die Explosion in dem unrentablen Geschäft ausgelöst, um die Versicherungssumme zu kassieren. Das Leben von zwei Familien sei dadurch zerstört worden, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.