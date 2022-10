Nach Eurowings-Streik auch in NRW : Tarifpartner sprechen wieder miteinander

Köln Eine gute Nachricht für Reisende: Der Eurowings-Pilotenstreik endet, die Maschinen starten wieder planmäßig. Die Streithähne wollen auch wieder reden. Für eine Entwarnung ist es aber zu früh: Gehen die Verhandlungen in die Binsen, drohen erneut Ausfälle.

Nach dem Pilotenstreik bei Eurowings mit Hunderten Flugausfällen wollen die Tarifparteien an den Verhandlungstisch zurückkehren. Man wolle die Gespräche wieder aufnehmen, teilten die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Lufthansa-Tochter am Mittwoch gemeinsam mit. Am Montag hatte ein dreitägiger Ausstand begonnen, in dessen Folge rund 800 Flüge gestrichen wurden. In der Mitteilung hieß es, der planmäßige Betrieb werde am Donnerstag wieder aufgenommen. „Das ist vor allem für alle Eurowings-Kundinnen und -Kunden eine gute Nachricht.“