Nach der Flutkatastrophe : Zahl der Todesopfer in NRW erhöht sich auf 48

Düsseldorf Ein Mann, der bei dem Hochwasser Mitte Juli schwer verletzt wurde, ist inzwischen verstorben. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen auf 48 erhöht.

Die Zahl der Todesopfer bei der Flutkatastrophe hat sich in Nordrhein-Westfalen auf 48 erhöht. Ein Mann, der wochenlang im Krankenhaus gelegen habe, sei inzwischen seinen Verletzungen erlegen, die er bei der Flut erlitten habe, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums am Freitag in Düsseldorf. Er sei bereits am 3. August gestorben.