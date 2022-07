Nach dem Elster-Chaos : So funktioniert das neue Portal für die Grundsteuererklärung

Bonn Das Bundesfinanzministerium hat ein Alternativ-Portal zu Elster entwickeln lassen, über das Immobilienbesitzer ihre Grundsteuerdaten der Finanzverwaltung melden können. Vorerst können es nur Nutzer ohne Elster-Konto nutzen, das soll sich aber bald ändern.

Anfang Juli war das Elster-Portal unter dem Ansturm der Immobilienbesitzer, die ihre Grundsteuerdaten eingeben wollten, gestört – zu viele Nutzer wollten offenbar gleichzeitig die Internetseite aufrufen. Kaum bekannt ist, dass es eine Alternative zu dem Portal gibt. Das Bundesfinanzministerium ließ diese für die Bundesländer entwickeln, die bei der Grundsteuerreform das sogenannte Bundesmodell anwenden, zu ihnen gehört auch Nordrhein-Westfalen . Dieses Meldeportal lässt sich im Internet unter grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de -fuer-privateigentum.de aufrufen. Der Haken an dem Programm: Vorerst können darüber nur die Eigentümer ihre Daten zur Grundsteuerwertermittlung an die Finanzverwaltung schicken, die noch keinen Elster-Zugang haben.

Entwickelt wurde die Elster-Alternative von der DigitalService GmbH des Bundes in Berlin. Wie eine Sprecherin erklärt, wurde die Software in Zusammenarbeit mit Bürgern entwickelt, um sie besonders nutzerfreundlich zu machen. „Elster fragt standardmäßig viele Daten ab“, diese Abfrage sei bei grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de stark vereinfacht, so die Sprecherin. Allerdings beschränkt sie sich auf Fälle, bei denen Eigentümer Ein- und Zwei-Familien-Häuser beziehungsweise unbebaute Grundstücke anmelden müssen. Kompliziertere Fälle, in denen Erbengemeinschaften Immobilienbesitz haben oder dieser steuerbegünstigt ist, können Betroffene nicht in das Portal eingeben.