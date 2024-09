Nach einem halben Jahr Teillegalisierung „In NRW tobt ein Drogenkampf um die illegale Verteilung von Cannabis“

Seit Monaten kommt es in NRW immer wieder zu Explosionen vor Wohn- und Geschäftsgebäuden – etwa in Duisburg, Düsseldorf, Köln und Solingen. Auch Schüsse auf Häuser und eine Geiselnahme zählt die Polizei zu der Serie von Straftaten. Die Polizei hat bislang 22 Tatorte ermittelt, 33 Beschuldigte identifiziert, von denen 13 in Haft sitzen. Insgesamt gibt es 43 Ermittlungsverfahren. Bei rund 20 Durchsuchungen sind Schusswaffen, Drogen und Datenträger sichergestellt worden. Die Ermittler sehen einen Zusammenhang zur Legalisierung von Cannabis im April.