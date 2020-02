Nach Brand im Krefelder Zoo : NRW stoppt Online-Verkauf von Himmelslaternen

Krefeld/Düsseldorf Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo will Nordrhein-Westfalen den Verkauf von Himmelslaternen stoppen. Auch auf europäischer Ebene will NRW-Arbeitsminister Laumann gegen die Papierlampions vorgehen.

Der Arbeitsschutz habe vier in NRW ansässige Online-Händler überprüft und den Verkauf der Produkte aufgrund ihrer Gefährlichkeit untersagt, teilte Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch mit. Hintergrund ist der tödliche Brand im Krefelder Zoo, der von solchen fliegenden Papierlampions ausgelöst worden war. Mit Unterstützung anderer Marktüberwachungsbehörden in Deutschland sollten auch weitere Anbieter außerhalb von NRW kontrolliert werden.