Kein Aprilscherz Karten schon im Vorverkauf – Stefan Raab feiert Comeback in Düsseldorf

Zudem sorgt ein weiteres Video für Aufsehen – der „Anzeigenhauptmeister“, ein junger Mann, der seit Wochen in den Sozialen Medien deutschlandweit trendet, ist dort zu sehen. Am Montagabend postete der ehrenamtliche Knöllchenschreiber Niclas M. ein sehr professionell aussehendes Video auf Instagram. Man sieht jemanden in einem Boot über den See paddeln und „Stefan“ rufen – so wie im ersten Video von Stefan Raab selbst. Zudem sieht man den Anzeigenhauptmeister durch den Wald radeln, dort stößt er auf ein Auto. Das Kennzeichen „K-SR“ wird sofort gemeldet und der Anzeigenhauptmeister flüstert: „SR könnte aber auch für Stefan Raab stehen.“ Zudem ist unter dem Video ist der Hashtag „#Raab“ zu finden. Ob und wie das allerdings mit Stefan Raabs Ankündigung zusammenhängt, blieb bis zuletzt unklar.