„Barbarisch“ und „irrsinnig“ : Nach Angriff beim CSD-Fest Münster - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Foto: dpa/Bernd Thissen 6 Bilder Tödlicher Angriff beim CSD in Münster

Münster Nach dem Tod eines 25-Jährigen, der vor einer Woche am Rande des Christopher-Street-Day-Festes in Münster brutal angegriffen worden war, sitzt inzwischen ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 20-jährige war nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dem Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Zu den Tatvorwürfen habe sich der Beschuldigte bisher nicht geäußert, hieß es.

Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ handelt es sich um einen abgelehnten russischen Asylbewerber, der in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Angaben auf epd-Anfrage nicht.

Ein 25-jähriger Transmann war am 27. August am Rande eines Festes zum Christopher Street Day in Münster niedergeschlagen worden und am Freitagmorgen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Tat hatte breite Betroffenheit ausgelöst. Vertreter aus Bundes- und Landespolitik, der Kirchen sowie von Lesben- und Schwulenverbänden äußerten sich erschüttert und bekundeten Mitgefühl mit Angehörigen und Freunden des Gestorbenen.

Der Bischof von Münster, Felix Genn, bezeichnete die Gewalttat als „barbarisch“ und „irrsinnig“. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die westfälische Präses Annette Kurschus, rief zum Einsatz für mehr Toleranz auf: „Wir müssen alles tun, was in unserer Macht ist, dass jeder Mensch frei und ohne Angst leben und sich zeigen kann, egal, wie er aussieht, wie er liebt oder welche geschlechtliche Identität er hat.“

NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne), die in diesem Jahr Schirmherrin der „Pride Weeks“ in Münster war, erklärte, Hass, Hetze und Gewalt gegen queere Menschen „dürfen wir in einer offenen Gesellschaft niemals hinnehmen“. Der queerpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Jürgen Lenders, forderte, Hassgewalt müsse von Staat und Gesellschaft „entschlossen bekämpft werden“. Sprecher der Linken NRW beklagten einen Anstieg von queer- und transfeindlichen Gewalttaten und forderten ein Anti-Diskriminierungsgesetz auf Landesebene. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland erklärte, es würden dringend Aktionspläne gegen Trans- und Homophobie benötigt.

(bsch/epd)