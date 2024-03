Wegen Vorfall bei Boxkampf in Dortmund Prozess gegen Rapper Fat Comedy nach Angriff auf Oliver Pocher

Sein Anwalt Burkhard Benecken aus Marl sagte der Deutschen Presse-Agentur, sein Mandant bereue den Angriff, habe bereits freiwillig 2000 Euro Schmerzensgeld an Pocher gezahlt und sich in einem Anwaltsschreiben bei ihm entschuldigt. Entsprechend wolle sich der 25-Jährige auch am Freitag öffentlich im Gerichtssaal äußern. „Er distanziert sich von der Ohrfeige“ und sehe ein, dass er völlig falsch gehandelt habe. Den Angriff habe er nicht geplant. Sein Mandant sei in seiner Jugend wegen seiner damals enormen Körperfülle oft gemobbt worden - und er habe Pocher als jemanden gesehen, „der andere niedermacht“. So sei es zu der spontanen Tat gekommen.