Kinder- und Jugendpsychiater erklärt : Diese Auswirkungen hat ein Amok-Alarm auf Kinder

Foto: dpa/Marius Fuhrmann 14 Bilder Amokalarm an Siegburger Realschule – Großfahndung der Polizei

Interview Siegburg Der Amok-Alarm an einer Schule hielt in der vergangenen Woche Siegburg in Atem. Im Interview erklärt ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie sich solche Situationen auf Kinder auswirken.