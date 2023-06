„Wir haben die Situation nicht verursacht“ Tickets für abgebrochene Lokfahrt werden nicht erstattet

Nach dem Abbruch der Fahrt mit der historischen Dampflok am Samstag wird es für die Passagiere wohl keine Erstattung der Ticketkosten geben. Das erklärte am Montag Sönke Windelschmidt von der veranstaltenden Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen gegenüber unserer Redaktion. „Bisher haben sich auch nur zwei von 516 Fahrgästen gemeldet und nach einer Erstattung gefragt“, sagte Windelschmidt. Schon am Samstag hätte der weitaus größte Teil der Ausflügler glücklicherweise verständnisvoll reagiert. Die Zugfahrt von Mönchengladbach aus hatte wegen Schaulustigen im Gleis abgebrochen werden müssen, die Wagen standen in Herzogenrath bei sommerlichen Temperaturen stundenlang auf freier Strecke.