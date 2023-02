Rat von Nabu NRW Bei Gartenarbeiten auf Brutsaison der Vögel achten

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft die Gartenbesitzer in NRW dazu auf, ab dem 1. März die Nist- und Brutzeiten von Vögeln zu beachten. Bis Ende September dürften laut Bundesnaturschutzgesetz auch in privaten Gärten Hecken oder Büsche nicht übermäßig zurückgeschnitten oder verjüngt werden, teilte der Nabu-Landesverband am Freitag in Düsseldorf mit. Im öffentlichen Raum dürften zudem die meisten Bäume nicht mehr gefällt werden. Die Vorschriften dienten dem Schutz vor allem der Vögel, die beim Nestbau und beim Brüten nicht gestört werden dürften.