Passend zum Muttertag Wo es in NRW Blumen zum selber pflücken gibt

Die ersten Boten des Frühlings sind neben Krokussen meist Tulpen. Sie leuchten in bunten Farben auf den Feldern an Wegesrand und verleiten manchen Spaziergänger dazu, ein Sträußchen für die heimische Küche mitzunehmen. Viele Gärtner und Bauern bieten deshalb Blumen zum selbst pflücken an und machen so den Charme eines eigenhändig gepflückten Straußes ganz legal möglich. Nicht nur zum Muttertag ist das ein schönes Geschenk, um für etwas Farbe in der Wohnung zu sorgen. Zudem sind selbst geschnittene Blumen meist günstiger. Hier finden Sie ein paar Adressen für den floralen Spaß.