Gerichtsverfahren in Bonn : Mutter erstickt - Öffentlichkeit von Prozess ausgeschlossen

Bonn Eine 22-Jährige soll an den Weihnachtsfeiertagen 2020 ihre todkranke Mutter in Königswinter getötet haben. Geholfen haben soll ihr dabei eine 15-jährige Freundin. Ein 17-Jähriger sollte beim Abtransport der Leiche helfen.

An den Weihnachtsfeiertagen 2020 soll die 22-jährige Tochter ihre todkranke Mutter in Königswinter gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Freundin getötet haben. Laut Anklage war es in der Nacht zum 26. Dezember zu einem heftigen Streit mit der 48-Jährigen gekommen. Sie soll nicht erlaubt haben, dass die Freundin in der Wohnung übernachtete. Der 22-jährigen und der 15-jährigen Deutschen, die seit Anfang Januar in Untersuchungshaft sitzen, wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.