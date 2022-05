Ein mutmaßlicher Tornado hat in Lippstadt und Paderborn (Foto) (NRW) am Freitagnachmittag (20. Mai) massive Schäden verursacht. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt, Bäume sind auf Autos gestürzt. In Lippstadt wurde die Kirchenspitze der katholischen Kirche zerstört.