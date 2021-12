Vorfall in Oberhausen : Mutmaßlicher Räuber wird auf der Flucht von Auto angefahren

Vorfall in Oberhausen

Oberhausen Ein 27-Jähriger ist bei der Flucht vor der Polizei von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden – zuvor soll er mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses bestohlen haben.

Ein mutmaßlicher Räuber ist auf seiner Flucht vor der Polizei von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Beamten soll der 27-Jährige zunächst einen 76-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus angegriffen und das Handy des Seniors gestohlen haben.

Als die Polizei die Anzeige aufnehmen wollte, kam eine Nachbarin hinzu, die angab, den Mann zu kennen. Auch ihr soll er ein Handy gestohlen haben. Einem weiteren Hausbewohner sei unter Androhung eines Messers eine Jacke entwendet worden, schilderte die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag.

Anhand dieser Jacke erkannten Polizisten den Tatverdächtigen am Montag in der Nähe des Hauses. Als sie ihn kontrollieren wollten, rannte der Mann auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Handy des 76-Jährigen wurde auch Kokain bei ihm gefunden.