Im März in der Türkei festgenommen Mutmaßlicher Miri-Clan-Chef nach Deutschland ausgeliefert

Er sei am 16. März in Antalya (Türkei) festgenommen worden. Am vergangenen Samstag (3. August 2024) sei er dann nach Deutschland abgeschoben worden. Dort angekommen seien ihm zwei Haftbefehle verkündet worden: ein älterer und einer, der Taten betrifft, die er aus der Türkei heraus begangen haben soll. In beiden Fällen geht es um Kokainhandel.