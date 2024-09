Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Iserlohn Haftbefehle erlassen – vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bei einer Gruppenvergewaltigung eines Mannes im sauerländischen Iserlohn schließt die Polizei einen politischen Hintergrund nicht aus. Am späten Samstagabend (7. September) hätten Zeugen Schreie aus in einem leer stehenden Brauereigebäude gehört, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Beamten fanden dort einen verletzten 30-Jährigen. Er kam in ein Krankenhaus. Vier Männer im Alter von 24, 34, 42 und 46 Jahren waren in der Nähe des Tatorts in einem Wald aufgespürt und festgenommen worden. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet.